Не можна танцювати, мати друзів та носити сукні: дівчина розповіла про заборони батьків

Дівчина Ясміна у соціальній мережі Тікток опублікувала відео, в якому розповіла, скільки всього їй забороняли батьки. Не витримавши такого тиску, дівчина втекла з дому.

Ясміна повідомила у відео, що батьки забороняли дівчині фарбуватися, слухати музику, спілкуватися з ровесниками.

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Вперше вона почула пісні в 17 років, і це були треки Дрейка. У будинку заборонено було користуватися телефоном, комп'ютером і телевізором.

У дівчини був довгий список, який вона одразу попередила, що склала, аби нічого не забути. Ясміна, розповіла, що ще не можна було працювати, виходити з дому одній без нагляду, замикатися у своїй кімнаті, купатися в громадських місцях, фарбувати нігті, носити яскравий одяг та сукні.

Крім того, батьки забороняли обирати місце роботи, яке могло б бути пов'язаною з музикою та дивитися на протилежну стать. Дівчина зізналася, що раніше вона постійно ходила з опущеною головою.

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Проте на цьому список не закінчився, адже Ясміна продовжила, що їй забороняли співати, танцювати, ходити на шкільні танці, заводити друзів і подруг, отримувати права. Всіх правил дівчина дотримувалася з 11 до 19 років, а потім втекла від батьків.

Дивіться відео: що розповіла Ясміна про заборони