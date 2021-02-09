Народила доньку в комі й з COVID-19: перша зустріч матері й дитини - фото

Тільки через 3 місяці американка Келсі Таунсенд змогла вперше побачити свою маленьку доньку. Усе через те, що вона народила її, коли була у стані медикаментозної коми.

Коли жінка була на 9 місяці вагітності, у неї діагностували COVID-19. Легені жінки були дуже сильно пошкоджені, тому лікарі прийняли рішення ввести її у штучну кому. А для того, щоб врятувати дитину, жінці зробили кесарів розтин.

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"Коли вона прибула до лікарні, насиченість киснем у Келсі Таунсенд була дуже низькою. Настільки низькою, що мозок плода та інші органи могли бути пошкоджені. А колір її шкіри був – сіро-блакитним", – розповів лікар Томас Літтлфілд.

Вона лежала у реанімації. Було багато моментів, коли ми боялися, що вона не виживе,

– пригадав чоловік Дерек.

Лікарі вирішили, що пацієнтці потрібна подвійна трансплантація легень, проте несподівано її стан почав поліпшуватися без операції. "Ми не знаємо, завдяки чому її легені почали відновлюватися", – зазначив її лікар.

Родина Келсі Таунсенд / Фото Daily Mail

Вже через 3 місяці жінка змогла повернутися додому та возз'єднатися з новонародженою дочкою. "Привіт. Я тебе люблю. Ти не уявляєш, як я тебе люблю. Так, я сумувала за тобою", – це перші слова, які Келсі сказала своїй новонародженій дочці.



Перша зустріч з донькою / Фото Daily Mail

"Ми одразу відчули цей зв'язок, коли познайомилися. Вона дала мені велику-велику посмішку і подивилася на мене так, ніби точно знала, хто я. Це змусило мене почуватись настільки щасливою", – повідомила Келсі Таунсенд.

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Лікарка Дженніфер Крупп стверджує, що це унікальний випадок, адже жінки, які настільки інфіковані COVID-19, рідко народжують здорових дітей. Зараз Келсі Таунсенд готується до початку курсу фізіотерапії.