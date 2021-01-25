Наречений кинув торт в обличчя нареченої: як це сталося – відео

На весіллі наречений кинув в обличчя своєї вже дружини святковий торт. Відповідне відео поширили гості, які були на події.

Джерело: The Sun

На відео, яке шириться соціальними мережами, видно, як наречена шматочком десерту, граючи, навмисно забруднила нареченого. Проте той помстився, схопивши великий торт та жбурнувши його їй в обличчя.

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Коментуючи ролик, користувачі зазначили, що така поведінка нареченого – неприйнятна. Люди звинуватили чоловіка в тому, що він "зайшов занадто далеко". Крім цього, порадили негайно розлучитися.

Однак наречена почала захищати чоловіка, відповівши на коментар, який назвав його поведінку "незручною".

"Для нас це нормально і ми всіх розсмішили. Шкода, що наше почуття гумору відрізняється від вашого", – відреагувала на інцидент наречена.

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Ще одна жінка, яка стверджувала, що знає цю пару, натякнула: "Ви всі, хто тут в коментарях, повинні розважатись зі своєю другою половиною. Я була на весіллі – вони так розважаються. До побачення, ненависники.".

Дивіться відео з весілля, яке опублікували гості: