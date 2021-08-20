Наречена у весільній сукні регулювала рух на дорозі: чому жінка втекла зі святкової фотосесії

У США наречені зупинили весілля, аби допомогти постраждалому у ДТП. Що зробили закохані – читайте у матеріалі.

Подружжя Тейлор і Кріс Рафферті мали весільну фотосесію на вулиці, коли раптово неподалік від них сталося ДТП: водій збив перехожого і зник.

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Наречені одразу зупинили святкування, аби допомогти постраждалому. Виявилося, що пара працює у правоохоронних органах. Навіть у день їх весілля робота виявилася у пріоритеті.



Наречена регулює рух на дорозі / Фото Marion County Sheriff's Office

"Коли людина вибирає роботу в правоохоронних органах, вона автоматично робить вибір постійно залишатися на службі, адже в будь-який момент може будь-що статися. На жаль, у небезпек немає вихідних, тому навіть у хвилини відпочинку офіцери завжди стоять на захисті. Для кількох співробітників нашої команди й працівника Ocala Police Department такий момент трапився прямо на весіллі", – прокоментували ситуацію представники шерифа.

На фото видно, як позаду молодят команда рятувальників надає першу допомогу потерпілому. Тим часом наречена у весільній сукні намагається регулювати дорожній рух.

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"На щастя, чоловік не отримав серйозних травм, і після того, як його забрали медики, весілля продовжилося", – прокоментували у поліції.