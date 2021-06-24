Наречена померла під час власного весілля: чому церемонію не скасували й заміж вийшла сестра

В Індії наречена померла під час весільної церемонії. Проте рідні вирішили не скасовувати свята, а замінити сестрою. Деталі події – читайте у матеріалі.

Під час весільної церемонії наречена, яку звали Сурбхі, перенесла серцевий напад. Усе відбулося після обміну гірляндами з майбутнім чоловіком Манджешем Кумаром в рамках індуїстської весільної традиції.

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На подію одразу був викликаний лікар з місцевого села, проте врятувати дівчину не вдалося. Замість того, щоб припинити свято, сім'ї обох сторін вирішил продовжити весільну церемонію, замінивши наречену її сестрою – Нішею. Під час святкування тіло Сурбхі зберігалося в окремій кімнаті.



Сурбхі з нареченим / Фото Tahir Ibn Manzoor

"Важко повірити, що в одній кімнаті було мертве тіло, а в іншій готували наречену. Ми не знали, що робити в цій ситуації", – повідомив брат Сурбі Саурабх.



Сурбхі з сестрами (Ніша обведена кружечком) / Фото Tahir Ibn Manzoor

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Один з дядьків Сурбхі, Аджаб Сінгх, сказав, що для сім'ї було "непросто" продовжити весілля. Їх рішення можна пояснити кількома факторами. Сім'я нареченої, ймовірно, очікувала приданого, тоді як наречений хотів би уникнути клейма повернення з весілля без дружини.