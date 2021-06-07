Мрія дитинства на 32 день народження: який сюрприз хлопець організував на свято дівчини – фото

Американка Сім Муларкі дуже любить комікси і все, що з ними пов'язано. У дитинстві вона обожнювала Бетмена та мріяла про вечірку на день народження в стилі коміксів і фільмів про цього персонажа. Проте батьки дівчини вважали, що свято в такому стилі тільки для хлопчиків.

Бойфренд Сім, якого звати Джонні Вайсгербер вирішив це виправити. Саме тому він організував вечірку в стилі Бетмена на її 32-ий день народження.

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У день свята дівчина була на роботі й очікувала, що буде тільки вечеря. Коли Сім зайшла додому, усе навколо, починаючи від прикрас і до їжі, було зроблено в стилі її улюблених коміксів. Іменинниця розплакалася від радості, коли зрозуміла, що її дитяча мрія нарешті збулася.

"Ця вечірка була чимось особливим. Джонні дійсно знає, як зробити все можливе для відмінного свята. Він сказав мені, що тижнями готувався до цієї вечірки-сюрпризу. Навіть не знаю, як я цього не помітила", – пригадала Сім Муларкі.

Чесно кажучи, я зовсім забула про свій власний день народження. Я була так виснажена роботою. Думала, що прийду на тиху вечерю. Проте я розридалася, коли відкрила двері й побачила своїх друзів і весь цей крутий декор в стилі Бетмена, велика частина якого була вінтажною,

– розповіла Сім.

Крім декору, солодощів, коктейлів і костюмів на тему Бетмена, на святі були конкурси та квести, створені за сюжетами коміксів і фільмів про Брюса Уейна, від яких Сім у захваті.

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"Це було так весело! Я знову відчула себе дитиною. Це ніби зцілило мою душу. Мені так пощастило, що в моєму житті є така чудова людина, як Джонні", – додала Сім.

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