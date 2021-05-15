Міжнародний день сім'ї: цікаві та корисні ідеї, як провести час з рідними

Щороку 15 травня відбувається святкування Міжнародного дня сім'ї. Відповідне рішення у 1993 році ухвалила Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй. Якими цікавими ідеями можна наситити цей день із сім'єю – читайте у матеріалі.

Усталених традицій святкування Міжнародного дня сім'ї – немає. Кожна родина самостійно може обрати, як провести день. Це чудовий привід приділити час одне одному, відклавши всі свої справи та проблеми.

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Настільні ігри

Знайдіть час пограти разом в улюблені або нові настільні ігри. Наприклад, це може бути "Монополія", "Вгадай мелодію", "Міста", "Уно", "Еліас". Це неодмінно буде весело, пізнавально та дуже зближує родину.

Настільні ігри з сім'єю / Фото RVCJ Media

Крім цього, можна придбати великий пазл з нескладним кадром з мультфільму чи улюбленого місця. Оберіть час та всі разом його зберіть.

Кіносеанс

Влаштуйте у власній квартирі домашній кінотеатр. Для цього оберіть фільм чи мультфільм, який підійде для вікової категорії усіх членів сім'ї, придбайте корисні смаколики та облаштуйте затишно місце.

Домашній кінотеатр / Фото FREEYORK

При цьому важливо пам'ятати, що не варто дивитися з дитиною більше одного фільму в день.

Заняття творчістю

Для цього в інтернеті можна знайти безліч онлайн-навчань з хендмейду: аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, декупаж, вироби з паперу, тканини, глини та інших матеріалів, виготовлення домашнього мила. Можливо, спробувавши щось нове, ви знайдете спільне сімейне хобі.



Заняття хендмейдом / Фото Freepik

Карта бажань

Батьки разом з дітьми можуть створити карти своїх бажань. Таким чином дорослі зможуть ще й навчити малюка досягати своїх цілей.

Таке заняття допоможе не тільки візуалізувати мрії, а й креативно проводити час, шукаючи необхідний матеріал та вирізаючи потрібні форми.

Карта бажань / Фото Picuki

Природа

Якщо погода дозволяє, можна разом із сім'єю піти в ліс чи парк та влаштувати пікнік. При цьому важливо не перетворити похід на подію, де головним акцентом буде — харчування. Батькам потрібно приділити час дітям, відповідати на їх питання, розповідати історії, пояснювати, що вони бачать навколо.

Сімейний пікнік / Фото Planet Radio

Вечірня прогулянка

Також можна вийти із сім'єю на вечірню прогулянку. Під час цього буде можливість поспілкуватися одне з одним, наприклад, як минув день, поділитися своїми думками, переживаннями чи обговорити будь-яку іншу тему.

Сімейна прогулянка / Фото Little Dreamers Photography

Така вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе всім швидше заснути, а також отримати особливі відчуття та емоції, завдяки часу з сім'єю.

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Як ще можна урізноманітнити сімейний день

Використовуючи стільці, крісла і будь-які інші підручні матеріали, побудуйте фортеця з ковдр.

Організуйте вечірку з танцями під ваші улюблені треки.

Перегляньте старі фотоальбоми. Іноді так приємно зануритися в минуле.

Спробуйте зняти фільм про свою сім'ю.

Помалюйте фарбами.

Сховайте "скарби" у квартирі та пограйте в шукачів скарбів.

Приготуйте щось смачненьке разом.



Спільне готування / Фото iStock