Міжнародний день сім'ї: цікаві та корисні ідеї, як провести час з рідними

Щороку 15 травня відбувається святкування Міжнародного дня сім'ї. Відповідне рішення у 1993 році ухвалила Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй. Якими цікавими ідеями можна наситити цей день із сім'єю – читайте у матеріалі.
Усталених традицій святкування Міжнародного дня сім'ї – немає. Кожна родина самостійно може обрати, як провести день. Це чудовий привід приділити час одне одному, відклавши всі свої справи та проблеми.
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Настільні ігри
Знайдіть час пограти разом в улюблені або нові настільні ігри. Наприклад, це може бути "Монополія", "Вгадай мелодію", "Міста", "Уно", "Еліас". Це неодмінно буде весело, пізнавально та дуже зближує родину.
Крім цього, можна придбати великий пазл з нескладним кадром з мультфільму чи улюбленого місця. Оберіть час та всі разом його зберіть.
Кіносеанс
Влаштуйте у власній квартирі домашній кінотеатр. Для цього оберіть фільм чи мультфільм, який підійде для вікової категорії усіх членів сім'ї, придбайте корисні смаколики та облаштуйте затишно місце.
При цьому важливо пам'ятати, що не варто дивитися з дитиною більше одного фільму в день.
Заняття творчістю
Для цього в інтернеті можна знайти безліч онлайн-навчань з хендмейду: аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, декупаж, вироби з паперу, тканини, глини та інших матеріалів, виготовлення домашнього мила. Можливо, спробувавши щось нове, ви знайдете спільне сімейне хобі.
Заняття хендмейдом / Фото Freepik
Карта бажань
Батьки разом з дітьми можуть створити карти своїх бажань. Таким чином дорослі зможуть ще й навчити малюка досягати своїх цілей.
Таке заняття допоможе не тільки візуалізувати мрії, а й креативно проводити час, шукаючи необхідний матеріал та вирізаючи потрібні форми.
Природа
Якщо погода дозволяє, можна разом із сім'єю піти в ліс чи парк та влаштувати пікнік. При цьому важливо не перетворити похід на подію, де головним акцентом буде — харчування. Батькам потрібно приділити час дітям, відповідати на їх питання, розповідати історії, пояснювати, що вони бачать навколо.
Вечірня прогулянка
Також можна вийти із сім'єю на вечірню прогулянку. Під час цього буде можливість поспілкуватися одне з одним, наприклад, як минув день, поділитися своїми думками, переживаннями чи обговорити будь-яку іншу тему.
Така вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе всім швидше заснути, а також отримати особливі відчуття та емоції, завдяки часу з сім'єю.
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Як ще можна урізноманітнити сімейний день
- Використовуючи стільці, крісла і будь-які інші підручні матеріали, побудуйте фортеця з ковдр.
- Організуйте вечірку з танцями під ваші улюблені треки.
- Перегляньте старі фотоальбоми. Іноді так приємно зануритися в минуле.
- Спробуйте зняти фільм про свою сім'ю.
- Помалюйте фарбами.
- Сховайте "скарби" у квартирі та пограйте в шукачів скарбів.
- Приготуйте щось смачненьке разом.
Спільне готування / Фото iStock
- Організуй естафету або смугу перешкод.
- Зробіть сімейне шоу талантів. Нехай кожен продемонструє якийсь номер.
- Почитайте дітям вголос їх улюблену книгу.
- Разом заплануйте та підготуйте майбутню сімейну подорож.
- Відкрийте домашнє какао-кафе. Какао в ньому можна подавати із зефірками, збитими вершками, з шоколадками – ваша фантазія нічим не обмежена.