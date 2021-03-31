Минуло 13 075 днів відтоді, коли ти бачила мене востаннє: зворушлива зустріч сина та матері

Стейсі Фейкс було 15 років, коли вона народила свого первістка. Розуміючи, що в такому віці нездатна виростити і виховати дитину, дівчина прийняла надзвичайно важке для себе рішення – віддати хлопчика на усиновлення.

Дівчині навіть не дали можливості потримати сина на руках, коли той народився. Стейсі була переконана, що більше ніколи не зможе побачити свою дитину.

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Коли Стівен подорослішав, то мав бажання познайомитися зі своєю біологічною матір'ю. Його записи про народження були загублені під час повені, і роками він не мав можливості знайти її. Проте чоловіку допоміг закон, який набув чинності в штаті Пенсільванія у 2017 році. Він давав можливість прийомним дітям отримати доступ до документів, що стосуються їх біологічних батьків.

Виявилося, що у матері та вже дорослого сина багато спільних захоплень. Стейсі та її син, якого звати Стівен Строун, люблять бігати. Вони були членами мережі підтримки ветеранів під назвою Team Red, White і Blue (RWB), проте у різних штатах. Це і допомогло їм знову зустрітися.

Як відбулася зустріч

Скориставшись законом, Стівен отримав інформацію про свою маму, включно з її ім'я. Виявилося, що вона була зареєстрована для участі в Пітсбурзькому півмарафоні. Тоді Стівен вирішив звернувся до місцевого відділення команди RWB, які погодилися допомогти організувати зустріч.

План сина був доволі простий: мамі мали передати від нього записку. Коли Стейсі Фейкс прочитала її, то була шокована та розгублена.

Минуло 13 075 днів відтоді, коли ти бачила мене востаннє,

– написав Стівен у записці.

Після цього до Стейсі вийшов її син. Жінка його міцно обійняла та ніяк не могла повірити, що він поруч. Дочки Стейсі, а також дружина Стівена були присутні при цьому зворушливому моменті.

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Після цього мама та син не втратили можливості, аби разом зайнятися улюбленою справою – бігом. Вони обидва були дуже раді, що нарешті зустрілися.

Дивіться фото: зустріч Стівена та Стейсі

Дивіться відео: як відбувалася зустріч