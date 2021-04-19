Мама навчила дітей прибирати завдяки мему: як працює лайфхак

Мама, яка втомилася повторювати своїм дітям, що речі потрібно класти на місце, придумала хитрий лайфхак. Жінка почала використовувати популярний мем "Ти жартуєш?".

Щоразу, коли мама бачила розкидані шкарпетки, зубну щітку не на своєму місці або сміття, вона залишала поруч видрукований папір з мемом.

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Хитрий спосіб боротьби з безладом спрацював ідеально, тому жінка поділилася ним з іншими мамами в Фейсбук.

Вам набридло чути, як звучить ваш голос? Ось моя нова стратегія,

– підписала фото жінка.

У коментарях користувачі соцмережі писали, що хоч цей мем і дуже старий, але він повністю передає вираз обличчя незадоволеної матері.

Також батьки розповіли ще декілька своїх методів:

"А я просто фотографую брудні шкарпетки або немитий посуд і відправляю дітям в повідомленнях. Працює безвідмовно".

"У випадку з моїм сином, я просто збирала його розкидані по будинку речі та вивалювали йому на ліжко. Він швидко зрозумів, що до чого, і почав менше смітити".

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