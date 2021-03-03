Багатодітна мама на місяць заборонила дітям використовувати гаджети: який результат експерименту

Багатодітна мама Моллі помітила, що її діти більшість часу проводять в екранах телефонів, планшетів та комп'ютерів. Тому жінка вирішила у своїй сім'ї провести експеремент та ввела правило – місяць без гаджетів.

Коли батьки зовсім заборонили дітям дивитися в екрани, це викликало хвилю обурень та протестів. Проте Моллі зізналася, що це допомогло повернути їм своїх дітей.

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"Раніше ми дозволяли сидіти в гаджетах тільки годину в день. Проте екрани, мабуть, приглушали їх творчий потенціал, викликали сварка, бійки й ниття", – зізналася Моллі.

Я бачила, як мої діти переходять від екранної залежності до спільної гри й навіть до створення власної школи. Я не могла повірити, як легко це вийшло. Звичайно, технології корисні, але після швидкої оцінки поведінки моїх дітей, я зрозуміла, що нам потрібен перегляд ставлення до гаджетів,

– повідомила Моллі.

Жінка склала кілька порад для батьків, які хочуть спробувати змінити ставлення дитини до гаджетів:

► Заберіть гаджети з життя дітей на 30 днів. Не піддавайтеся на вмовляння і не йдіть на перемовини.

► Зайдіть в бібліотеку. Знайдіть літературний жанр, який сподобається вашій дитині.

► Складіть список спільних ігор. Це може бути малювання, лазіння по деревах або робота по дому.

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► Спостерігайте. Подивіться, що дітям подобається робити й зробіть на цьому акцент.

► Складіть довгостроковий план. Вирішіть, скільки екранного часу буде повертатися в життя дітей після місяця без гаджетів.