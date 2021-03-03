Багатодітна мама на місяць заборонила дітям використовувати гаджети: який результат експерименту

Джерело:Інстаграм Моллі
Багатодітна мама Моллі помітила, що її діти більшість часу проводять в екранах телефонів, планшетів та комп'ютерів. Тому жінка вирішила у своїй сім'ї провести експеремент та ввела правило – місяць без гаджетів.
Коли батьки зовсім заборонили дітям дивитися в екрани, це викликало хвилю обурень та протестів. Проте Моллі зізналася, що це допомогло повернути їм своїх дітей.
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"Раніше ми дозволяли сидіти в гаджетах тільки годину в день. Проте екрани, мабуть, приглушали їх творчий потенціал, викликали сварка, бійки й ниття", – зізналася Моллі.
Я бачила, як мої діти переходять від екранної залежності до спільної гри й навіть до створення власної школи. Я не могла повірити, як легко це вийшло. Звичайно, технології корисні, але після швидкої оцінки поведінки моїх дітей, я зрозуміла, що нам потрібен перегляд ставлення до гаджетів,
– повідомила Моллі.
Жінка склала кілька порад для батьків, які хочуть спробувати змінити ставлення дитини до гаджетів:
► Заберіть гаджети з життя дітей на 30 днів. Не піддавайтеся на вмовляння і не йдіть на перемовини.
► Зайдіть в бібліотеку. Знайдіть літературний жанр, який сподобається вашій дитині.
► Складіть список спільних ігор. Це може бути малювання, лазіння по деревах або робота по дому.
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► Спостерігайте. Подивіться, що дітям подобається робити й зробіть на цьому акцент.
► Складіть довгостроковий план. Вирішіть, скільки екранного часу буде повертатися в життя дітей після місяця без гаджетів.