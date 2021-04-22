Мама хотіла набити тату з малюнком від сина, але взяла не ту ілюстрацію: в чому помилилася жінка

Один з блогерів у ТікТок запустив челендж, в якому розповів, що його завжди переконували "татуювання має мати певний зміст для людини". Тому хлопець попросив користувачів поділитися найбезглуздішим малюнок на тілі.

Найпопулярнішою відповіддю стала розповідь матері. Жінка показала своє татуювання у вигляді дитячого малюнка. На якому була зображена пальма та гігантська печера, що схожа на череп.

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Після кількасекундного мовчання мати повідомила: "Це малюнок друга мого сина. Я думала, що його намалював мій син".

Відео набрало понад 550 тисяч переглядів. Жінка зазначила, що розповідала про свою епічну помилку тільки найближчим.

Дивіться відео: мама розповіла про своє тату