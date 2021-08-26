Мати 5 дітей змінювала підгузок наймолодшому сину Ейтану, якому всього 11 місяців. Жінка на хвилинку відійшла від пеленального столика, де лежав хлопчик, й малюк перекинувся через край.

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Дитина полетіла головою вниз, проте старший брат Джозеф встиг миттєво зреагувати на нещасний випадок. Хлопчик, якому 9 років, підбіг та виставити руки вперед, аби зловити немовляти.

Пізніше мати опублікувала відеозапис в соціальних мережах, щоб показати всьому світові про неймовірний вчинок старшого сина.

Жінка зазначила, що розуміє, якої помилки допустилася в той день й закликає батьків бути уважнішими до дітей. "Я хочу сказати всім: насолоджуйтеся спілкуванням з вашими дітьми, захищайте їх так завзято, як тільки зможете. Може статися все що завгодно – буквально за секунду", – зазначила мати.

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