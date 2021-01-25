Протести, впертість та самостійність: що потрібно знати про кризу 3 років

У батьків з'являється багато страхів, коли у дитини розпочинається криза 3 років. У них виникає багато запитань, таких як: чому це відбувається та що з цим робити.

Джерело: Learning

Американський психолог Ерік Еріксон повідомив, на етапі 3 років у дитини починає формуватися воля. Цей період проходить так складно, тому що дитина має бажання стати самостійною, але ще не знає, як саме це зробити. Усе це провокує сльози, крики та істерики.

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Які основні ознаки кризи у дитини

Впертість. Діти прагнуть привернути до себе увагу та відчути свою важливість. Тому вони прагнуть змусити всіх навколо погоджуватися з їхніми думками та діями. У випадку невиконання їх бажань, виникають конфлікти.

Діти прагнуть привернути до себе увагу та відчути свою важливість. Тому вони прагнуть змусити всіх навколо погоджуватися з їхніми думками та діями. У випадку невиконання їх бажань, виникають конфлікти. Самостійність. Малюк повністю змінюється на рівні особистості, тому бажає сам приймати рішення та слідувати за ними.

Малюк повністю змінюється на рівні особистості, тому бажає сам приймати рішення та слідувати за ними. Супротив. Стан суцільного невдоволення всім, що пропонують, а також — відкидання та заперечення норм та правил.

Стан суцільного невдоволення всім, що пропонують, а також — відкидання та заперечення норм та правил. Заперечення. Дитина намагається вберегти себе та вмикає захисну реакцію. Це призводить до найвищих форм негативізму та заперечується абсолютно все, що надходить ззовні. Відбувається повне зникнення авторитету дорослих, що доводить до абсурдного спротиву.

Дитина намагається вберегти себе та вмикає захисну реакцію. Це призводить до найвищих форм негативізму та заперечується абсолютно все, що надходить ззовні. Відбувається повне зникнення авторитету дорослих, що доводить до абсурдного спротиву. Протест. Малюк переходить у стадію конфлікту з абсолютно всіма, хто його оточує. Так званий, режим "холодної війни".

Малюк переходить у стадію конфлікту з абсолютно всіма, хто його оточує. Так званий, режим "холодної війни". Знецінення ідеалів. Улюблені іграшки можуть перестати бути такими, а несмачна каша стане вишуканим делікатесом.

Улюблені іграшки можуть перестати бути такими, а несмачна каша стане вишуканим делікатесом. Диктатор. Тепер тільки він вирішує, за якими правилами має жити сім’я, що робити йому та іншим членам.



Прокидається маленький диктатор / Фото Hashtap

Усі ці процеси – абсолютно нормальний психологічний процес. Замість цього краще спробувати допомогти своїй дитині.

► Не треба її карати за те, що вона намагається виразити себе.

► Не будьте категоричними й не намагайтеся заборонити всі радощі. Дитина дорослішає, тому, як зі справжнім дорослим, намагайтеся шукати з нею компроміс.

► Цікавтеся її думкою, ставте запитання, поважайте думки та прохання.



Цікавтесь її думкою / Фото Healthline​

► Надмірну енергію спробуйте направити у мирне русло. Спортивні чи образотворчі секції можуть допомогти.

► У випадку виникнення істерики, дочекайтесь закінчення та поясніть малюкові, в чому саме була його неправота.

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► Будьте терплячими та спокійними. Нехай криза 3 років не лякає, адже тільки терпіння та любов допоможуть знайти вихід із будь-якої життєвої ситуації.