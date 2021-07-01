Домашній магазин та іграшкові гроші: креативний метод мами, який вчить дитину допомагати
Джерело:The Sun
У Австралії мама вигадала метод, який допомагає їй привчати доньку до виконання домашніх обов'язків та як розпоряджатися грошима. Своїм лайфхаком вона поділилася у соціальних мережах
Мама створила вдома для доньки маленький магазин, який працює щодня з 13:00 до 14:00.
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У ньому дівчинка може придбати іграшки та солодощі. Проте тільки за допомогою особливих грошей, які вона заробляє завдяки виконанню різної домашньої роботи.
Донька отримує від мами іграшкові гроші, якщо, наприклад, помила посуд чи накрила стіл до вечері. Потім вона може відразу ж витратити зароблене й купити щось маленьке або трохи назбирати й придбати щось цінніше.
"Я подумала, що це чудова ідея, тому що вона містить в собі вивчення грошей, рахунок і допомогу по дому", – повідомила мама.
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За весь магазин жінка заплатила приблизно 20 доларів, проте тепер вона не турбується про те, що доведеться довго і наполегливо змушувати дитину займатися домашніми справами.