Контракт для подружок нареченої: 37 пунктів, які розлютили соцмережі

Наречена зі США створила "Контракт для подружок", що мав 37 пунктів. Чому він став вірусним та обурив людей у соціальних мережах – читайте у матеріалі.

Правила дозволяють нареченій повністю диктувати всі аспекти зовнішності дружок, обмежувати вживання алкоголю та забороняти загравати з чоловіками на весіллі.

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Жінка зізналася, що 4 дівчини відмовились підписувати контракт, проте 6 таки прийняли усі її вимоги.

Контракт для подружок нареченої / Фото 7news

"Я видала подружкам контракти. Це пояснило всі мої очікування від початку до кінця", – повідомила наречена.

Люди у соціальних мережах обурювалися після прочитання вимог нареченої. Багато користувачів стверджували, що кинули б цей листок дівчині в обличчя або запевняли, що завершили б дружбу.

Контракт, який підготувала наречена

Я не буду намагатися переконати наречену щось змінити на своєму весіллі.

Я ні про кого не буду говорити негативно на весіллі.

З цього моменту й до весілля я не наберу понад 3 кілограми.

Я буду мати тільки чорне або темно-каштанове волосся в день весілля (основні моменти можуть бути прийняті, якщо будуть схвалені перед тим).

Я не можу наростити вії в день весілля, якщо вони не зроблені професіоналом.

Я маю відвідувати дівич-вечір, примірку та репетиції весілля. Пропустити можна у випадку смерті, в'язниці, вагітності у термін понад 5 місяців та певні хвороби, які підтверджені довідкою лікаря.

Я буду доглядати за шкірою, волоссям і нігтями відтепер й до весілля.

Наречена обере мені візажиста в день весілля.

Я погоджуся носити сукню, яку вибере наречена, попри власну думку, стиль чи улюблений колір.

У день весілля я не буду носити додаткові аксесуари чи ювелірні вироби, крім свого весільного одягу та обручки.

Я навмисно не завагітнію до весілля. Вагітність до 5 місяців не може бути звільненням від відвідування весільних заходів.

Я підтримаю наречену в усьому, що вона вибере.

Я не буду споживати понад 7 одиниць алкоголю під час жодного весільного заходу. Крім дівич-вечора, де обмежень не буде.

Я не матиму побачення на весіллі без дозволу нареченої.

Я не приведу інших людей, крім дітей, на жодний захід.

Я не буду приводити своїх дітей на весілля, якщо вони не є частиною весільної вечірки (без винятків).

Я подбаю про те, щоб у день усіх подій у мене була няня.

Я не буду робити "натяків" чоловікам під час весільної вечірки.

Я не буду зустрічатися з кимось з учасників весілля, з якими я не мала стосунків до підписання цього контракту.

Я буду щаслива і позитивна у будь-який час весілля.

Я не стану чутливим чи злим на наречену, бо розумію, що вона моє керівництво.

Я не буду намагатися будь-яким чином перевершити наречену.

Я буду носити зачіску, яку наречена вибере на день весілля.

Я розумію, що я маю придбати власну сукню та взуття на весілля.

Я розумію, що дівич-вечір це місце відпочинку.

Я розумію, що я повинна придбати футболку для дівич-вечора та фінансувати власну поїздку.

Я розумію, що потрібно буде допомогти у фінансуванні деяких заходів. Весілля та прийом не включені.

Я розумію, що наречена не хоче будь-яких пропозицій. Дозволена лише пропозиція, як спосіб отримати обраний нею предмет за нижчою ціною.

Я не кину весільну вечірку з жодної з перелічених вище причин. Якщо мені не сподобається що-небудь із перерахованого, я не підпишу контракт і мене замінять. Я розумію, що я не погоджуюсь із зазначеними вище умовами, це не зіпсує дружбу. Але якщо я підпишу, погоджусь, але пізніше захочу кинути, то це зруйнує нашу дружбу.

Я розумію, що жодна дружба з нареченою не перевищує будь-кого на її весільній вечірці, тому до всіх будуть ставитись однаково.

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