Конфлікт дитини з вчителем у школі: як реагувати батькам

Батьки можуть почути від дітей такі фрази як: "Ненавиджу школу" чи " Учитель до мене прискіпується". Більшість таких випадків стається, коли з'являється новий вчитель. Які мають бути перші дії батьків – читайте у матеріалі.

Не забувайте, що в конфлікті, як правило, винні обидві сторони. Тому вам потрібно пам'ятати, що варто робити батькам у подібних ситуаціях, а чого не варто.

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Не потрібно одразу ставати на бік дитини й негативно ставитися до вчителя

Діти надзвичайно спостережливі й чутливі, але вони не завжди можуть правильно розуміти поведінку тих, хто їх оточує.

Якщо дитина скаржиться на те, що вчитель її недолюблює, можливо, вона просто робить неправильний висновок з його слів або дій. Принаймні, така вірогідність є. Батькам варто розпитати дитину про деталі, проте не показувати, що ви з нею погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Важливо – подивитися на ситуацію очима дитини.



Поговоріть з дитиною / Фото Cleveland Rape Crisis Center​

Не критикуйте вчителя у присутності дитини

Це тільки посилить тривожність дитини та зробить її ще більш закритою для співпраці. Краще дайте зрозуміти, що ви стурбовані ситуацією, проте впевнені, що вона зміниться на краще. Через день або два поцікавтеся, як далі розвиваються взаємини між дитиною та вчителем й тоді вживайте серйозні заходи.

Зачекайте кілька днів

Іноді дітям потрібен якийсь час, щоб пристосуватися до нових людей у своєму оточенні. Відстежуйте реакції дитини на ситуацію протягом декількох днів. Іноді буває так, що дитина вже змінила свою точку зору, але батьки поводяться так, ніби вона все ще скаржиться на вчителя.

Дайте зрозуміти, що вчитель не повинен бути їй кращим другом

Дитині дуже важливо це засвоїти. У майбутньому вона неодноразово зіштовхнеться з ситуаціями, коли їй потрібно буде співпрацювати з кимось, з ким вона не в найкращих стосунках.



Виховання дитини / Фото CHOC Children's Blog​

Якщо ці взаємини не носять образливого характеру, а справа просто в розбіжностях поглядів, для дитини це може стати слушною нагодою навчитися знаходити спільну мову з людьми.

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Допоможіть зрозуміти, що взаємини завжди залежать від обох людей

Чи привітна дитина, коли вітається з учителем? Чи готується вона до уроків, чи ставить запитання? Подумайте разом, як дитина може проявляти повагу до вчителя. Так ви підвищите ймовірність того, що взаємини між ними покращаться.