Коли можна та потрібно порівнювати дитину з іншими: рекомендації для батьків

Нейропсихологині Анна Поліщук та Світлана Філатова пояснили, коли порівняння дитини з іншими малюками можливе, а коли і як цього робити точно не варто.

Коли варто порівнювати дитину

Твереза і трохи холоднокровна оцінка рівня розвитку дитини з іншими дітьми того ж віку і нормами розвитку може допомогти вчасно помітити якусь проблему. Особливо це актуально, якщо дитина в сім'ї єдина.

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Для дитини сам факт того, що з дитиною може бути щось не так, – неможливий. Батькам варто все ж інколи дивитися на дитину трішки збоку, аби розуміти, чи добре розвинена мова та моторика, чи відповідає поведінка тому, що вимагають соціальні норми від дитини цього віку. Найкраще це помітно у порівнянні, коли дитина перебуває серед однолітків.

Коли не варто порівнювати дітей

Не можна ніколи вголос при дитині порівнювати її з іншими. Навіть якщо порівняння на користь сина чи доньки. Крім того, не варто порівнювати й приводити в приклад одне одному дітей з однієї сім'ї.

Це тільки породжує ревнощі, знижує самооцінку, призводить до фрустрації, незадоволення базових психологічних потреб. Крім того, ніколи не буде стимулу до розвитку.

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Батькам треба навчитися вчасно помічати проблеми. При цьому не переносити відповідальність і вину за них на дитину, а надати вчасно підтримку і допомогу, і в такий спосіб сприяти розвитку особистого потенціалу дитини. При цьому акцент завжди повинен бути на прогресі у порівнянні з його ж власними результатами.