У Канаді подружжя передало українським дітям понад 8 мільйонів доларів: на що підуть кошти

Джеймс та Луїза Темертей передали понад 8 мільйонів доларів організації, яка активно працює в Україні. Відомо, що подружжя живе в Канаді, проте має українське походження.

Канадська благодійна організація "Допоможіть нам допомогти" (HUH) оголосила, що Джеймс та Луїза Темертей пожертвувала 10 мільйонів канадських доларів (8 мільйонів доларів США) на створення фонду Темертея.

Цікаво 70 тисяч доларів за порятунок доньки: яким незвичним методом мати вирішила подякувати незнайомцю

Як фонд допомагатиме дітям в Україні

Надання гуманітарної допомоги.

Організація ініціатив із боротьби з торгівлею людьми.

Проведення освітніх проєктів.

Забезпечення психічної допомоги.

Проведення семінарів із розвитку особистості.

У фонді Темертея зазначають, що в Україні діти, які виростають в інтернатах чи дитячих будинках, частіше опиняються жертвами торгівлі людьми чи потрапляють до в'язниць. HUH допомагає цим вразливим дітям відчути сім’ю в організації.

Ми вже давно підтримуємо "Допоможіть нам допомогти" (HUH) та їх роботу. Сподіваємось, що цей подарунок дозволить організації ще довгі роки допомагати вразливим верствам населення в Україні,

– повідомила керуюча директорка "Темертея" Лія Темерті-Лорд.

З 1993 року HUH допоміг понад 10 тисячам українських дітей з сиротинців й інтернатів. Після початку війни на сході України, організація також підтримала родини 500 ветеранів.

"Ця щедра пожертва дозволить організації збільшити свій вплив та кількість залучених до проєктів осіб", – зазначили у HUH.

Важливо Не витрачав час на карантині: 12-річний хлопчик одночасно закінчить школу та коледж

Фундація Джеймса та Луїзи Темертеїв регулярно надає підтримку освіті, охороні здоров’я та культурі України й Канади.