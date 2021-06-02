Істерики дитини та час на самоті: за що мами не мають соромитися

Часто суспільство може засуджувати батьків, зокрема матерів, за різні, на їх думку, "провини". Проте важливо пам'ятати, що це вже порушення чужих кордонів, тому цього робити не варто.

Матусям потрібно пам'ятати, що кожен має право хотіти чи не хотіти щось робити, не мати часу чи бажання. Батьки у цьому не вийняток.

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За що мами не мають соромитися

• За злість на дитину, адже відчувати будь-які емоції — нормально. І злість також. Головне — вміти працювати з власними почуттями.

• За те, що купили собі сукню, а не 325 іграшку дитині.

• За кесарів розтин. Народжували ви самі, чи за допомогою додаткового втручання — не має значення. Ви привели на цей світ нове життя – це важливо.

• За бажання вислизнути з дому, аби побути на самоті. Часом це просто необхідно задля здорового психічного стану.

• За відсутність бажання грати в одні й ті самі ігри й читати одні й ті самі книжки.

• За дитячі істерики в громадському місці. Це емоції дитини, які вона має право виражати так, як поки що вміє.



Дитячі істерики / Фото Anxiety

• За вибір піти поспати, замість того, щоб прибирати.

• За плями на одязі дитини, які помітили вже у гостях.

• За відсутність щоденних розвивальних занять із дитиною.

• За те, що дитина захворіла. Залиште поза увагою тих, хто кричить "не догляділа".

• За те, що заснули, не встигнувши вмитися й провести усі ритуали догляду за собою.

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• За те, що ваша дитина поводиться "не так", як хтось хоче. Не розмовляє багато, не хоче розповідати віршик, не хоче ділитися іграшкою тощо. Вона також має свої особисті кордони.

• За помилки. Робіть висновки й рухайтеся далі, адже вчаться саме на помилках.