Інсценував жорстке падіння та травмування: як велосипедист зробив пропозицію коханій – відео

Велосипедист, якого звати Б'єнвенідо Агуадо, вирішив зробити пропозицію своїй дівчині Марті в незвичний спосіб. На фрірайд-фестивалі в Мексиці, де чоловік брав участь, він вирішив інсценував жорстке падіння.

Згідно з планом, Б'єнвенідо Агуадо мав стрибнути з трампліна та імітувати невдале падіння з травмуванням. Згодом йому потрібно було лежати на землі, зображуючи біль.

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У цей момент друзі, які погодилися допомогти, покликали кохану Марту. Весь цей час дівчина була недалеко, знімаючи стрибок.

Марта одразу підбігла до велосипедиста, аби перевірити його стан. Проте коли вона схилилася над ним, Б'єнвенідо несподівано встав на одне коліно й дістав каблучку. Дівчина була шокована, проте прийняла пропозицію.

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Згодом Б'єнвенідо подякував друзям та оцінив їх акторські здібності. Чоловік зазначив, що без його команди нічого б не вийшло.

Дивіться відео: як велосипедист робив пропозицію