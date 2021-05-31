Інсценував свою смерть і втік від нареченої: чому чоловік понад 30 років жив під чужим ім'ям

Чоловік змусив повірити наречену та доньку, що потонув в океані. Через 30 років його таємниця розкрилася. Чому інсценував власну смерть – читайте у матеріалі.

Сержант поліції Стейсі Уайтт пізно увечері патрулював шосе, коли побачив автомобіль, який їхав з вимкненими фарами. Він тут же зупинив порушника і почав вимагати у нього документи.

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Чоловік представився Джеймсом Світом та дав свої права поліцейському. Правоохоронець вирішив перевірити порушника за офіційною базою даних, але не зміг знайти жодної інформації про нього.

Тим часом водій намагався переконати правоохоронця, що він звичайний громадянин і його варто відпустити. Проте Стейсі не піддавався на умовляння й не вірив у технічну помилку. Тоді водій вирішив розповісти правду про себе, яку ніхто не знав понад 30 років.

Виявилося, що ніякого Джеймса Світа не існує, а справжнє ім'я чоловіка – Бенні Вінт. Патрульний пробив по базі нові дані, у яких було вказано, що "Бенні Вінт потонув в океані 32 роки тому".

Чому чоловік змінив ім'я та інсценував свою смерть

У 1989 році чоловік поїхав в курортне місто, щоб обговорити зі своєю нареченою Патрісією Холлінгсворт деталі майбутнього весілля. Їх доньці тоді було вже 2 роки.

Одного дня Патриція прокинулася зранку й знайшла записку від Бенні. У ній чоловік повідомив, що хоче скупатися на світанку та скоро повернеться. Проте чоловік так і не з'явився. Жінка повідомила рятувальникам про зникнення нареченого, але багатоденні пошуки не принесли результату.



Бенні Вінт / Фото CNN

Бенні Вінта визнали зниклим, проте з'явився Джеймс Світ. Чоловік втік, переїхав в інше місто, завів нову сім'ю і відкрив власний бізнес.

В поліцейському відділку, куди його доправили, розповідь підтвердилася. Там він також пояснив, навіщо йому знадобилося інсценувати свою загибель.

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У 1980-х родах Бенні торгував забороненими речовинами, але вирішив піти з незаконного бізнесу. Колишнім босам це не сподобалося, а у чоловіка "розвинулася параноя". Він думав, що його ось-ось наздоженуть і покарають. Тому придумав історію зі своїм зникненням і вирішив почати нове життя.