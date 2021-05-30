В Індія наречена померла на весіллі: її швидко підмінила рідна сестра

В Індії дві сім'ї відгуляли химерне весілля. Все тому, що наречена раптово померла під час церемонії, однак їй одразу знайшли заміну – рідну сестру.

Що відомо про незвичне весілля

Наречена втратила свідомість під час ритуалу, коли молодята проходять навколо багаття і присягають у вірності один одному. Це трапилося у місті Самаспур.

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Медики, які прибули на місце, констатували смерть через зупинку серця.

Дві сім'ї вирішили не скасовувати весілля, а віддати заміж молодшу сестру нареченої.

Це було важке випробування для нашої сім'ї. Одна дочка лежала мертвою в одній кімнаті, а весілля іншої дочки святкувалася в іншій кімнаті. Таких змішаних емоцій ми ще не відчували,

– розповів родич наречених.



В Індії на весіллі померла дівчина, замість неї заміж вийшла сестра / Фото IANS

Не перший курйоз на весіллі

Дивні ситуації на індійських весіллях трапляються не рідко. Нещодавно наречена вийшла заміж за гостя, бо наречений втік через погрози іншої дівчини покінчити життя самогубством. Однак святкування таки відбулося, бо одружитися з покинутою нареченою погодився гість.