Ігри для розвитку логіки та асоціативного мислення: підбірка цікавих вправ для батьків та дітей

У дорозі, після важкого дня чи для різноманіття між активним дозвіллям – батьки можуть пограти зі своїми дітьми у ігри, що пов'язані зі словами. Деякі з них можна пропонувати і дітям від 3 років, що допоможе у вивченні мови.

Такі ігри допоможуть дитині розширити словниковий запас, запам’ятати написання, звучання слів, розвинути грамотність, фонематичний слух, об'єднати образ слова з його написанням, зробити внесок у роботу з дислексією.

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Крім цього, розвиватиметься логіка, асоціативне мислення та сенсорний досвід. Сучасні діти більше дивляться, ніж говорять, рухаються чи відчувають. Тому важливо, щоб батьки доповнювали їх "візуальну реальність".

► "Чотири слова". Для цього потрібно обрати 4 слова, які будуть абсолютно не пов'язані між собою. Використовуючи їх, потрібно скласти по черзі маленьку розповідь. Якщо дитині від 8 років, можна запропонувати 5 − 6 слів.

► "Безліч слів". Вибираємо велике слово. З його букв кожен на своєму аркуші складає та записує багато маленьких. Спочатку діти можуть бути в команді з дорослими, а потім вони швидко стають самостійними гравцями.



Ігри з дітьми / Фото Pinterest​

► "Навпаки". Для цього потрібно вимовляти слова навпаки, без попереднього запису слів. Наприклад, чайник — кинйач, стіна — анітс.

► Знайти в кімнаті слова — смачні, ароматні, тверді, м’які чи рухомі. Так дитина вмикає різні канали сприйняття.

► Написати врозкид на аркуші літери, з'єднувати букви лініями в слова.

► "Покажи слово". Один гравець загадує слово і показує його пантомімою.

► "Я загадав". Розповісти про задумане слово, не називаючи його. Наприклад, "Я загадав — білий, холодний, скрипить під ногами, тане…".

► "Індукція — дедукція". Гравець загадує предмет, а інші мають його вгадати, ставлячи питання, на які він може відповісти лише "так" або "ні". Наприклад, з малюком можна розпочати зі загадування тварин і частин тіла.



Розвиток дитини / Фото Scholastic

► "Остання буква". Кожен гравець говорить слово, яке починається на останню букву попереднього слова.

► "Рима" — називаємо 4 або 2 випадкових слова, на які шукаємо риму або з якими вигадуємо чотиривірш.

► "Буква" — називаємо слова лише на задану букву. Варіант для дорослих: слова-предмети на загадану букву, які можна покласти в трилітрову банку.

► "Нісенітниця" — говоримо початок речення, до якого потрібно вигадати абсолютно дивне та нереальне продовження.

► "Казка". Для того, щоб створити казку, кожен повинен говорити по реченню.

► "Асоціації". Один гравець називає слово, наступний — свою асоціацію на це слово. Дітям можна пояснити, що асоціація — це перше, що спадає на думку, коли чуєш це слово.

Важливо Якими фразами не можна заспокоювати дитину: чим замінити

► "Це слово вміє…" — описуємо слово його "вміннями".

► "Вигадане слово" — вигадуємо дивакуваті слова і що вони могли б означати мовою інопланетян.