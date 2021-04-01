Художниця розповідає про свою вагітність через принцес Disney: кумедні фото

Анна Біленький художниця, яка вперше проходить етап вагітності. Вона вирішила поділитися реаліями цього зі своїми підписниками, малюючи принцес Disney і додаючи їм кілька веселих повсякденних моментів з життя вагітної дівчини.

Святкування перших моментів

"Мулан і Шан Лі вирішили відсвяткувати романтичний День святого Валентина, але у майбутньої дитини-воїна був інший план на їх побачення. На цю ілюстрацію надихнули перші стусани моєї дитини", – підписала допис Анна.

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Ця картинка для татусів

"Сьогодні ми з'ясували стать дитини, і батько почав плакати. Хіба це не чудово? Я хотіла присвятити цю ілюстрацію усім чутливим татусям. Ви найкращі", – зазначила художниця.

Чудова вагітність, говорили вони

"Вони говорили, що вагітність робить тебе більш блискучою та красивою. Проте у мене таке відчуття, що я не спала цілу вічність. Коли я дивлюся в дзеркало, зображення кричить мені у відповідь і благає зупинитися. Що мені тепер робити з усіма цими прищами? У мене їх було менше навіть в підлітковому віці. Тільки Аріель може відчути мій біль", – повідомила Анна.

Більше ніяких вузьких штанів

"О Боже, я тільки що зрозуміла, що всі мої штани більше не сидять на мені так, як раніше", – засмутилася художниця Анна.

Все починається з фантазії

"Цей неймовірний і чарівний момент, коли розумієте, що збираєтеся створити нове життя. Мулан вирішила здивувати Шанг Лі на Різдво супер унікальним подарунком. Вітання майбутнім мамі й татові", – підписала допис художниця.

Втрата всіх манер

"Белль забула всі свої французькі манери, бажаючи трохи картоплі фрі та бургера, як і я... Хто знав, що фастфуд може пробудити в тобі Чудовисько?", – прокоментувала допис Анна.

"Найулюбленіший" момент усіх майбутніх мам

"Ранкове нездужання, яке триває весь день, – величезна частина мого повсякденного життя, як вагітної жінки. Мій дорогий чоловік вирішив зберегти цей "дорогоцінний" момент на відео, щоб в майбутньому показати це нашій дитині. Так що дякую за цей незабутній знімок", – пригадала Анна.

Ще один не найприємніший момент

"Я представляла свою вагітність ніжною і чарівною. Ніхто не готував мене до того, що я буду величезним газовим балоном без будь-якого контролю над ним. Тому я тут, щоб розповісти вам всю правду про це. Зараз я можу впевнено сказати, що романтика пішла далеко від нас", – повідомила ілюстраторка.

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Перестань плакати

"Що не так зі мною? Це можна якось виправити? Я ловлю себе на тому, що істерично плачу без будь-якої на те причини. Мої сльози цілком можуть наповнити цілу ванну. Я вирішила закарбувати цей момент і зобразити нас з чоловіком, як Попелюшку і її Принца", – розповіла Анна.