У пастці квадроциклу: як хлопець врятував однолітка завдяки прямому ефіру в Тікток

У США підліток Кейден Котнуар врятував життя однолітка Трента Джарретта. У цьому хлопцю допоміг прямий ефір в Тікток.

Кейден розповів, що підписався на Трента в Тікток, тому що у них було багато спільного. Вони обидва люблять рибалку, полювання і катання на квадроциклах.

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Нещасний випадок стався, коли Трент катався у лісі на квадроциклі. Всю свою мандрівку хлопець транслював в прямому ефірі соціальної мережі Тікток, яку переглядав і Кейден.

Раптово стало темно. Я почув, як Трент кричить про допомогу,

– пригадав Кейден.

Хлопчик почув, що блогер почав вигукувати номер телефону, як згодом виявилося, це були контакти його бабусі та дідусі.

Кейден не розгубився та зателефонував родичам, щоб повідомити про те, що сталося з Трентом. Рідні одразу кинулися рятувати хлопчика.

Блогера знайшли у пастці під його ж квадроциклом. На щастя, Трент не отримав серйозних травм, тільки кілька порізів і синців.

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Після аварії хлопці зустрілися, аби віртуально поспілкувалися в Zoom. Трент сказав, що він завжди буде дякувати Кейдену за те, що зміг попередити його сім'ю про аварію.