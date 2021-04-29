Шанси на життя рівні нулю: як хлопець вижив після складної аварії, попри прогнози медиків

Підліток Льюїс Робертс отримав серйозні травми голови після того, як його збив фургон. Хлопця привезли в лікарню, де йому провели екстренну операцію.

Усі втручання лікарів не допомагали Льюїсу, адже хлопець так і не зміг прийти до тями й жив завдяки апаратам. Медики повідомили батькам Льюїса, що вони більше нічого не можуть зробити, а шанси підлітка на виживання дорівнюють нулю.

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Сім'я була вимушена попрощатися з хлопцем. Крім того, вони дали дозвіл використовувати органи Льюїса для порятунку інших людей.

Через 4 дні після операції лікарі повідомили нам, що більше нічого не можуть зробити, оскільки Льюїс, на жаль, помер від "загибелі стовбура головного мозку",

– повідомили рідні Льюїса.

Хлопця одразу не відключили від системи життєзабезпечення, щоб хірурги могли витягнути органи. Проте за кілька годин до операції Льюїс раптово почав самостійно дихати та поступово прийшов до тями.

Після цього він почав реагувати на больові тести, самостійно рухав кінцівками, ворушив головою з боку в бік, кліпав та навіть рухав ротом. Для людини, якій встановили смерть мозку, це дуже серйозний прогрес.

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Багато людей були зворушені історією повернення хлопця до життя, тому почали відправляти гроші його сім'ї. Всі зібрані кошти батьки Льюїса збираються використати для його реабілітації.