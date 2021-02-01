Хлопчик відмовився від подарунка та зворушив батьків: яка причина такого рішення дитини

Хлопчик зворушив батьків, коли відмовився від подарунка та попросив передати його іншій дитині. Яка причина – читайте у матеріалі.

Джерело: Good News Network

Американська сім'я Бойєр на зимові свята вирішили влаштувати святкування не тільки для себе. Подружжя дізналося про хлопчика, у якого від раку помер дідусь. Дитину, а також його братів і сестер тепер виховує одна бабуся.

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Джейсон і Сенді Бойєр заглянули в список бажань хлопчика та побачили, що першим у списку був – гіроскутер. Пара розповіла про це своєму 9-річному сину Хадсону, який мав таку ж мрію. Проте, почувши історію, хлопчик погодився, щоб Санта-Клаус віддав його подарунок іншій дитині.

Сім'я Бойєр / Фото Good News Network

Батьки думали, що син скоро забуде свою обіцянку, поки не отримали листа від Хадсона. В ньому він просив Санта-Клауса, аби той віддав гіроскутер іншому хлопчикові.

"Дорогий Санта, я планую віддати мій різдвяний подарунок маленькій дитині, який живе тільки з його бабусею. Я хочу віддати йому гіроскутер. Можеш допомогти мені з цим? Від Хадсона", – написав хлопчик.

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Джейсон і Сенді були зворушені, тому вирішили, що двоє дітей повинні обов'язково отримати свій бажаний подарунок.