Хлопчик намагався підробити підпис у щоденнику й розсмішив цим маму: у чому помилився школяр

Мама школяра забула про необхідність перевіряти успішність свого сина та залишати після цього свій підпис. Проте хлопчик не розгубився й вигадав, як це можна виправити.

Матір почувалася винною, коли зрозуміла, що забула підписати щоденник домашнього завдання сина.

Цікаво Не витрачав час на карантині: 12-річний хлопчик одночасно закінчить школу та коледж

Коли вона відкрила потрібну сторінку, аби таки виконати свій обов'язок, виявила, що на місці її підпису лаконічний напис: "Мама".

Підпис "Мама" / Фото Facebook

Жінка не змогла стримати сміх і вирішила розповісти про цей випадок в соціальних мережах. "Коли ваш син каже: мені довелося підробити твій підпис, тому що ти не підписала мій щоденник з домашнім завданням", – прокоментувала мати фото.

Хлопчик додав, що його вчитель залишився абсолютно спокійним та ніяких зауважень не зробив.

Важливо 70 тисяч доларів за порятунок доньки: яким незвичним методом мати вирішила подякувати незнайомцю

Користувачі соцмережі у відповідь поділилися своїми кумедними випадками. Наприклад, одна дитина підписала щоденник бабусиним підписом. Проте сама жінка живе взагалі в іншій країні.