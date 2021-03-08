Головні правила міцних та щасливих стосунків: як не втратити партнера

Щоб зберегти стосунки між партнерами, не достатньо тільки любові та пристрасті. Які головні правила міцних та щасливих відносин – читайте у матеріалі.

Зрозуміти, що у кожного любов проявляється інакше

Існує стереотип, що стосунки повинні бути романтичними, сповненими пригод, обіймів, прогулянок під місяцем, милих приємностей і неймовірних вчинків.

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Звичайно, в реальному житті без романтики та здійснення бажань партнера ніяк. Проте не потрібно чекати, що партнер буде готовий робити все, що показують в романтичних мелодрамах.

Розрізняти любов і залежність

Пара може співіснувати й десятки років відчувати одне до одного повагу, пристрасть, розуміння чи симпатію, проте точно не любов. Для того, щоб розрізняти ці почуття, варто запитати себе й чесно відповісти, наскільки відчуваєш щастя в цих стосунках. Якщо є сумніви, все очевидно.



Стосунки / Фото Easy Weddings UK​

Не жертвувати собою

Жертовність і компроміси – дві протилежні історії. Перша про те, що доводиться відмовлятися від своїх інтересів або вибору, щоб зробити приємно коханій людині, що неправильно.

Друга історія про те, що пара разом шукає варіант, який допоможе розв'язати проблеми або прийняти рішення. Такий варіант може допомогти зміцнити стосунки.

Частіше говорити з партнером

Перш за все, потрібно говорити про свої почуття і переживання, про те, що турбує або цікавить, що важливо або що хочеться висловити. Крім цього, варто обов'язково озвучуватися свої бажання.

Знаходити час для себе

Закоханим все одно потрібно вміти відпочивати один від одного, якими б міцними не були стосунки. Тому потрібно вміти знаходити час для себе і мати захоплення, які будуть відволікати від роботи, від побуту.

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Поважати почуття і позицію партнера

Можна не розділяти те, як партнер мислить або яким він бачить майбутнє, але поважати його думку потрібно. Перш за все, ви не тільки пара, але й особистості зі своїми поглядами, принципами й смаками. Вони необов'язково повинні мати ідеальний збіг. Проте важливо, щоб людям було при цьому комфортно й вони вміли обговорювати розходження.