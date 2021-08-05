Оригінальна пропозиція одружитися: чоловік замінив анотацію до картини на "історію їх кохання"

Хосе Кава та Софія Харрісон зустрічалися 3 роки після того, як познайомилися в Tinder. Вони обоє захоплювалися мистецтво й часто ходили разом в галереї та музеї. Саме тому Хосе обрав не звичний спосіб, як запропонувати Софії вийти за нього заміж.

Хосе зв'язався зі співробітниками Шотландської національної галереї й розповів їм свою ідею. Він хотів замінити анотацію до відомої картини на послання для Софії. Працівники погодилися допомогти.

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Чоловік запросив кохану в галерею, де повів до картини Дієго Веласкеса "Жінка готує яєчню". "Коли я дійшла до картини Веласкеса, помітила, що табличка з анотацією відрізняється від інших. Я почала читати й мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що саме я читаю", – пригадала Софія.

Анотація до картини / Фото National Galleries of Scotland

Що писало на табличці

"Жінка готує яєчню" була улюбленою картиною Хосе Кава з дитинства. Вона нагадувала йому про дім і літні ночі, коли він сидів на вулиці в оточенні своєї родини. Він часто приходив в Шотландську національну галерею, дивився на картину і згадував ті моменти.

Одного разу він зустрів Софію Вікторію Харрісон. Вона була молодою, успішною, завжди елегантно і красиво одягалася, була милою і кумедною. Разом Хосе і Софія пережили найдивовижніші пригоди в серці цієї прекрасної країни – Шотландії, де вони хотіли б створити сім'ю. 19 червня 2021 роки саме тут він, нарешті, зробив їй пропозицію. І вона сказала..."

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Коли Софія дочитала історію до кінця, вона подивилася на Хосе, який став на одне коліно і простягнув їй обручку. Вона відповіла "так".