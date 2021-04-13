Фотосесія у стилі Гаррі Поттера для 3-місячного малюка: вражаючі кадри від молодої мами

Кайла Гловер захотіла передати любов до Гаррі Поттера своєму 3-місячному малюку. Саме тому жінка влаштувала для нього тематичну фотосесію.

Мама-фотограф показала зворушливу дитячу фотосесію, перетворивши малюка у відомого персонажа – Гаррі Поттера.

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Для цього на дитину одягнули окуляри в стилі "хлопчика, який вижив", а також дали чарівну паличку, книги та шарф Ґрифіндора.

"Я була прихильницею Гаррі Поттера довгий час. якщо зізнатися чесно, з дитинства. Об'єднавши свою любов до Гаррі Поттера та фотографії, я вирішила реалізувати проєкт, про який давно мріяла", – пояснила Кайла Гловер.

Фотосесія, яку зробила Кайла Гловер, стала справжнім хітом соціальних мереж.

Дивіться фото у стилі Гаррі Поттера: