Фотограф перевтілила новонароджених дітей у діснеївських принцес: вражаючі кадри

Американська фотографка Анна Марі зробила вражаючу фотосесію для новонароджених малюків. Для цього вона перетворила дітей на персонажів з фільмів Disney.

Анна Марі відома тим, що спеціалізується на фотосесіях новонароджених, дітей старшого віку, вагітних жінок та сімейних портретах.

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У своїй роботі дівчина використовує різноманітні яскраві деталі, щоб підкреслити красу малюків. Крім цього, намагається зробити кадри немовлят небанальними, а креативними.

У серії знимків в стилі Disney Анна Марі перетворила новонароджених в персонажів відомих стрічок: від Білосніжки до Попелюшки. Всі кадри наповнені казковими мотивами, а малюки на них виглядають по-справжньому зворушливо.

Дивіться фото, які зробила Анна Марі: