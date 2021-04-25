Відома американська фотографиня Ліндсей Уолден презентувала дивовижний фотопроєкт з новонародженими малюками. На ідею її надихнули роботи Ван Гога, Моне і Мунка.

Ліндcі Уoлден вирішила відтворити з різнобарвної пряжі шедеври світового живопису, сфотографувавши на цих імпровізованих полотнах немовлят.

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Фотограф витратила понад 24 годин для того, щоб обрати кілька картин з якими вона хотіла б попрацювати. Особливе враження на автора справили художники-імпресіоністи та їх візуальна манера.

Щоб максимально точно відтворити художній настрій майстрів, Уолден вирішила використати бавовняну пряжу, яку вона, розриваючи на дрібні шматочки, розкидала по пухирчастій плівці. Це було потрібно для того, щоб імітувати мазки пензля.

Уoлден зазначила, що ідея створювати креативні фотосесії новонароджених з'явилася у неї після відвідин художнього музею.

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"Я дивилася на ці неймовірно красиві картини й думала, чому б мені не використати деякі елементи у своїй роботі? Так і народилася ідея створити цей фотопроєкт", – пояснила Ліндcі Уoлден.

Дивіться, які фото зробила Ліндcі Уoлден: