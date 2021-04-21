Чому не можна застосовувати фізичне покарання при вихованні дитини: перелік негативних наслідків

Багато сучасних батьків вважають фізичне покарання одним з найкращих методів виховання дітей. Проте насправді він не тільки не є ефективним, а ще й має негативні наслідки для малюка.

Фізичне покарання дуже негативно впливає на психіку дитини. Воно може призвести до цілої низки психологічних та емоційних проблем ще в дитинстві.

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Попри численні кампанії, спрямовані на цілковиту відмову від фізичного покарання, цей метод виховання досі залишається одним з найбільш розповсюджених. Його прихильники переконані, що це миттєво змушує дитину гарно поводитися.

Фізичне покарання дітей / Фото The Sun

Які наслідки фізичного виховання дитини

• Погіршує самооцінку дитини. Син або донька, яких постійно карають, стають невпевненими в собі та боягузливими. До того ж їм значно важче адаптуватися в суспільстві, ніж їхнім ровесникам, які ростуть у здоровому середовищі.

• Обмежує свободу дитини. При цьому привчає дитину сліпо підкорюватися словам та наказам батьків.

• Погіршує емоційний розвиток дитини та провокує розвиток таких негативних емоцій, як душевний біль, сум та надмірна нервозність.

Погіршує емоційний розвиток дитини / Фото GreatSchools

• Створює комунікаційний бар'єр між батьками та дітьми, який може тривати все дитинство та навіть залишитися в дорослому житті.

• Може викликати в дитини відчуття самотності, зневаги з боку батьків та нестачі уваги.

• Призводить до агресивної поведінки або насильства у відносинах дитини з друзями та однокласниками.

• Впливає на успіхи дитини в навчанні. Якщо батьки часто карають дітей, то в сина чи доньки знижується рівень креативності, погіршується здатність демонструвати щирі відчуття та падає рівень емоційного інтелекту.

• Порушення психічної рівноваги дитини та погіршення її когнітивної функції.

Погіршення психічної рівноваги / Фото The Jakarta Post

• Якщо дитина часто стикається з фізичним покаранням, вона починає сприймати жорстокість як єдиний можливий спосіб розв’язання конфліктів. Насправді дуже багато дітей, яких карали в дитинстві силою, виростають жорстокими людьми.

• Розвиток проблеми у спілкуванні з іншими людьми в дорослому віці, зокрема схильність до пошкодження чужого майна, крадіжок, громадських правопорушень та вандалізму.

• Зміна особистісних рис, різкі перепади настрою та порушення сну. Дуже часто причиною цих порушень є підвищення рівня кортизолу (гормону стресу) в організмі, що з часом може призвести до розвитку нейробіологічних розладів.

Наслідки фізичного покарання дітей – це передусім погіршення емоційного та психологічного розвитку молодого покоління. Саме тому важливо шукати інші методи виховання дітей та намагатися знайти спільну мову із сином чи донькою.

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Позитивні техніки виховання дітей передбачають похвалу за гарну поведінку, ігнорування деяких поганих вчинків та привертання уваги дитини до того, що саме вона зробила не так.