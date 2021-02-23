Як відбувається дружба між прийомним хлопчиком та його собакою: зворушливі фото

Про хлопчика Бадді та його найкращого друга – лабрадудла Рейгана написали та випустили благодійну книгу. Її мета підтримати прийомні батьківські організації.

Хлопчика Бадді усиновили, коли йому було 11 місяців. З того часу він перебував у постійній любові лабрадудла Рейгана.

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Собаку ж взяли в сім'ю у віці 8 тижнів, щоб допомогти впоратися з болем та смутком. На той момент родина вже двічі мусила віддати перших прийомних дітей.

У США добре розвинена система прийомних сімей. Вона розрахована для дітей, яких соціальні служби відбирають у батьків. Якщо ж мама чи тато "виправляються", їм повертають малюків. Якщо ж ні, то після позбавлення їх батьківства, дитину можна всиновити.

"Рейган чудово контактує з дітьми та іншими собаками. Ми не зустрічали ще нікого, хто б йому не сподобався. Те, що ми його взяли, було одним з найкращих рішень, які ми коли-небудь приймали. Він привніс так багато радості у наші життя і життя багатьох людей", – повідомила прийомна мати.

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