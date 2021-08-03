З донькою у пластиковій коробці: як батько працює кур'єром разом з дитиною – відео

У Китаї кур'єр змушений щодня брати маленьку доньку з собою на роботу. Лі Фей Ер супроводжує тата з 5-місячного віку в саморобному ліжечку з пластикової коробки для доставки їжі.

Тато постелив для доньки м'який матрац, туди ж поклав памперси та пляшечку з сумішшю. Сам пластиковий контейнер встановив на свій мопед, щоб постійно бачити доньку. Зараз дівчинці 2 роки, проте її все ще батько возить в коробці.

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Чоловік пояснив, що залишити дитину немає з ким, адже мама дівчинки також працює. Щоб найняти няню чи оплатити ясла, сім'я грошей немає. Їм ледь вистачає на оплату кімнати, яка має площу в 10 квадратних метрів та купування найнеобхіднішого.

Відомо, що батьки наглядають за дитиною по черзі. З 9 до 11 ранку дівчинка разом з батьком розвозить замовлення по місту і снідає. А в обід, коли покупців не так багато, мама забирає доньку на роботу в магазин, де дівчинка тихенько сидить в куточку й іноді допомагає з прибиранням.

Якщо жінці вдається швидше піти з роботи, то Лі Фей Ер проводить вільний вечір вдома. Друзів у дівчинки немає, адже у неї немає можливості ні з ким познайомитися. Крім цього, на іграшки також не вистачає коштів. Батько дівчинки зазначив, що вони розуміють неправильність такого виховання, але інших варіантів не мають.

Дивіться відео про життя Лі Фей Ер:

Через поїздки на мопеді Лі Фей Ер у 5 місяців захворіла на пневмонію. Батькам витратили майже всі заощадження на лікування доньки. Крім цього, були випадки, коли дівчинка знімала з себе підгузок і лежала мокра в коробці. У тата в цей момент не було можливості її переодягнути, адже він мчав по шосе.

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Після того як історія Лі Фей Ер стала популярною в соціальних мережах, сім'я стала отримувати посилки з продуктами. Також люди хотіли підтримати сім'ю матеріально, але батько від грошей відмовлявся. Чоловік це пояснював тим, що у нього не найгірше життя. Стверджує, що у нього щасливий шлюб та найкраща донька, адже її посмішка допомагає йому справлятися з усіма труднощами й не занепадати духом.