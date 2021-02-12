Дівчинка випала зі свого ліжечка: як батько встиг врятувати доньку – відео

З шаленою швидкістю батько зумів врятувати доньку, коли вона перелазив через поручні свого ліжечка. Дівчинка не змогла втриматися та впала.

Батько сидів у дитячій кімнаті та був зосереджений на телефоні. В цей момент його молодша донька перехилилася через поручні ліжечка, не витримав балансу і впала. Чоловік миттєво кинувся до дівчинки та встиг спіймати її вже біля підлоги.

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Усі коментатори були в захваті від стрибка батька. Сам чоловік зазначив, що ніколи не був ідеальним, але він радий, що в цей момент перебував у кімнаті.

Я бачив все периферійним поглядом, навіть коли я був зосереджений на телефоні,

– пригадав батько.

Чоловік також зазначив, що у всіх батьків дуже чітко вироблені рефлекси, коли діти поруч пустують. "Вони просто повинні бути швидкими у багатьох випадках. У мене це не перший порятунок, ймовірно, не останній", – додав тато.

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