Дівчинка народилася з сивим волоссям: яка причина унікальної зовнішності – фото

Дівчинка Майя з'явилася на світ з двома різними кольорами волосся і шкіри на лобі. Молоду матір це нітрохи не збентежило, адже сама Таліта, а також її дідусь, мати, тітка, двоюрідні брати і сестри були народжені з такою особливістю.

Це генетичне захворювання піебалдізм або неповний альбінізм. Через нього деякі ділянки шкіри та волосся людини виглядають світлішими через відсутність в них меланоцитів, що виробляють меланін. Про це повідомило видання Daily Mail.

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Виявилося, що матір Майї, 43-річна Таліла, соромилася свого сивого волосся аж до 20 років.

Я намагалася приховати свої сиве волосся. Я ховала його за іншими пасмами і боялася, що люди будуть знущатися з мене,

– пригадала Таліта.

"Незабаром я зрозуміла, що насправді унікальна. Я хочу подати цей приклад Майї. Зараз люди завжди зупиняють нас, щоб сказати, яка вона (Майя – 24 канал) особлива", – додала Таліта.

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Хоч дівчинка ще зовсім маленька, вона вже обожнює свого двійника – диснеївську злодійку Круеллу Де Віль з мультфільму "101 далматинець".

Дивіться фото маленької Майї: