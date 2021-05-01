Дівчинка у 13 років стала тату-майстром: як батько допоміг втілити дитячу мрію

Ліліт Сіоу тільки 13 років, проте вона вже є одним з найбільш обговорюваних і популярних тату-майстрів в Сінгапурі. Батько дівчинки, Джозеф Тан, відомий татуювальник та власник салону "Visual Orgasm Tattoo".

Коли тато запитав у Ліліт, чи хотіла б вона самостійно робити татуювання, дівчинка дала ствердну відповідь. Тоді Джозеф почав брати її з собою на роботу.

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Ліліт проводила всі вихідні та шкільні канікули разом з батьком в тату-салоні, спостерігаючи за його роботою. Вже через півроку вона була готова самостійно зробити своє перше татуювання.

Один з близьких друзів Джозеф дозволив Ліліт намалювати на своєму тілі персонажа з мультфільму. Дівчинка дуже нервувала, тому їй знадобилося понад 90 хвилин, щоб закінчити малюнок. Проте в результаті вона виконала роботу чудово.



Ліліт Сіоу / Фото CatDumb​

Дівчинка вже встигла зробила кілька десятків татуювань, та продовжує вивчати це мистецтво, допомагаючи батькові. В майбутньому вона планує стати повноправним майстром і можливо замінити батька, ставши власницею тату-салону.

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