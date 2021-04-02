Дівчина втікала, коли чоловік намагався зробити їй пропозицію: курйозне відео

Чоловік кілька разів намагався зробити коханій пропозицію у популярному Діснейленді, проте вона постійно втікала. Чому у дівчини була така реакція – читайте у матеріалі.

На відео, яке Келлі розмісила у себе в соціальній мережі Тікток видно, як її чоловік неодноразово вставав на одне коліно, жартуючи так зі своєї дружини.

Цікаво Закохані випадково зробили одне одному пропозицію: відео та фото зі зворушливою реакцією

Це відбувалося на фоні замків, під час вечірньої вистави, коли поверталися з фуд-кортів, у чергах на атракціони, в ресторані.

Крім цього, чоловік намагався привертати увагу людей довкола, оголошуючи про те, що хоче сказати коханій 3 важливих слова. Увесь цей час у дівчини була одна головна реакція – втеча.

Дивіться відео: як чоловік жартував над Келлі

Користувачі Тікток переглянули відео понад 4,5 мільйона разів. Вони зазначили, що жарт був вдалими, а реакція дівчини – найкраща, яка може бути у цій ситуації.

Проте усіх цікавило одне питання: як чоловік насправді запропонував Келлі вийти заміж?

Важливо Минуло 13 075 днів відтоді, коли ти бачила мене востаннє: зворушлива зустріч сина та матері

Дівчина розповіла, що один з найголовніших моментів у житті стався у присутності тільки їх двох. Келлі додала, що саме так вона і мріяла, а жарти в людних місцях та її реакція – веселять чоловіка.