• Приклад батьків

Батьки є віддзеркаленням того, якою їх дитина буде у майбутньому, адже саме з них малюк бере приклад.

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Тому важливо показувати й розказувати їй про власний приклад досягнення мети, що для цього робили. Навчайте не зупинятися, якщо з першої, другої чи третьої спроби щось не виходить.

• Підтримка дитини

Коли у житті дитини починається підлітковий період, дуже важливо докласти зусиль, аби не втратити зв’язок із нею. Для цього важливо підтримувати, допомагати не зупинятися та любити підлітка. Якими б "складними" не були діти у цей період.

Підтримувати дитину / Фото iStock Photo

• Впевненість у собі

Чимало дорослих скаржаться, що у їхньому дитинстві батьки не докладали зусиль, аби допомогти сформувати здорову самооцінку. Деякі "токсичні" дорослі навпаки дедалі більше пригнічують гідність дитини, збільшуючи її невпевненість у собі.

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• Відчуття самостійності

Під час дорослішання дитини розширюйте її самостійність. Не намагайтеся зробити за неї те, що вона чудово може зробити сама. Наприклад, привчайте самостійно розпоряджатися кишеньковими грошима, розв’язувати певні проблеми, відповідати за себе.