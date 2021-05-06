Дитина обманює батьків: які методи допоможуть позбутися поганої звички

У тому, що дитина почала говорити неправду, є частково провина батьків. Брехня означає недовіру близьким, це такий собі захисту від внутрішніх проблем.

Шукайте причину брехні

Часто діти починають говорити неправду, коли в сім’ї щось трапляється. Наприклад, це може бути після народження братика, сестрички або під час розлучення батьків.

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Коли дитині бракує в сім'ї уваги та любові, вона починає шукати способи привернути на себе увагу.

Не бийте та не кричіть, коли дізналися про брехню

Залежно від масштабів брехні потрібно вигадати покарання. Наприклад, залишити дитину на тиждень, на день без планшета або перегляду мультфільмів, не пускати гуляти на вулицю. Проте це все необхідно робити спокійно, дивлячись в очі малюкові.

Не залякуйте дитину, намагаючись отримати від неї зізнання

Не варто дитину лякати "дядьками" чи поліцією. Краще пояснити чому це неправильно та навести приклади наслідків таких дій.

Не залякуйте дитину / Фото Centerstone

Наприклад, для цього можна переглянути мультфільм чи прочитати казку на тему брехні, а потім разом обговорити сюжет.

Обговорюйте тему обману наодинці

Не розповідайте краще нікому про те, що дитина обманює. Якщо ви почнете її соромити привселюдно, наслідки матимуть протилежний ефект, дитина замкнеться в собі та продовжуватиме брехати ще частіше. Брехня почне міцно закріплюватися в її житті.

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Якщо дитина самостійно зізналася у брехні, то похваліть її. Якщо син чи донька наполягають на своєму, а ви впевнені, що вони говорять неправду, то намагайтеся залишатися спокійним й проявити терпіння. Більше розмовляйте, пояснюйте, чому краще говорити завжди правду.