Діти вперше у житті спробували лимон: фото кумедної реакції

Фотографи Девід Уайл та Ейпріл Макіборка представили новий фотопроєкт. У ньому малюки вперше у своєму житті спробували на смак кислий лимон.

Дитяча фотосесія отримала назву "Pucker", що означає "Кисла міна" або "Морщитися". До неї увійшла серія кадрів із кумедною та водночас чарівною реакцією малюків на перший в їх житті лимон.

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Усі діти реагували по різному. Хтось з подивом, хтось цікавістю, а дехто – з огидою. Маленькі дітки вразили величезним спектром емоцій та своєю мімікою. У соціальних мережах люди активно коментували та поширювали фото.

Дивіться кадри з фотопроєкту Девіда Уайла та Ейпріл Макіборка: