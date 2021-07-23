Дідусь отримав листа від 5-річної сусідки: які зворушливі слова написала дівчинка

Дідусь, який перебував на самоізоляції через пандемію COVID-19, отримав неочікуваного листа від своєї 6-річної сусідки. Які слова дівчинки зворушили чоловіка – читайте у матеріалі.

Користувачка твітера розповіла історію, яка сталася з її 93-річним дідусем. Через ризик захворіти на COVID-19 чоловік сидів постійно вдома та майже не виходив на вулицю.

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Зникнення дідуся помітила 5-річна сусідка, яка написала йому листа та поклала у поштову скриньку. Завдяки онуці чоловіка послання до нього таки дійшло.



Твіт онуки / Скриншот

"Моєму дідусеві 93 роки. Зараз він перебуває в ізоляції, але у нього хороше здоров'я. Він отримав найгарніший лист від своєї 5-річної сусідки й вирішив відповісти їй. Просто прочитайте, це повинно змусити вас посміхнутися", – написала дівчина.

Привіт, мене звуть Кіра. Мені 5 років. Я повинна бути вдома через COVID-19. Я хочу дізнатися, чи з вами все добре? Я намалювала веселку, щоб ви пам'ятали, що не одні. Будь ласка, напиши відповідь, якщо можете. Ваша сусідка з 9 квартири,

– написала Кіра.



Лист 5-річної дівчинки / Фото твітер

Дідуся так зворушило це повідомлення, що він вирішив відразу написати дівчинці відповідь.

"Привіт, Кіра! Мені було приємно отримати твій лист. Я радий повідомити, що почуваю себе добре. Як і ти, я теж сиджу на карантині, але мені приємно чути, що ти турбуєшся про мене. Мене звати Рон, і мені 93 роки. Ситуація з COVID-19 жахлива, тому ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб подолати пандемію. Сподіваюся, всі знову будуть здорові", – написав дідусь.

Відповідь дідуся / Фото твітер

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"Веселка, яку ти намалювала для мене, просто приголомшлива. Я поставлю її на вікні, щоб всі люди могли її побачити. Хочу ще раз сказати тобі дякую за те, що написала мені. Сподіваюся, що зовсім скоро режим ізоляції закінчиться. Рон з 24 квартири", – додав дідусь Рон.