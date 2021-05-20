Опіки через поганий зір: дідусь навчився робити зачіску та макіяж, аби допомагати дружині

Канадець у свої 80 років вирішив прийти в школу краси та взяти уроки перукарського мистецтва та макіяжу. Усе це чоловік вирішив зробити задля дружини, якій через вік стало складно за собою доглядати.

Чоловік, який захотів залишитися анонімним, вирішив навчитися робити гарні кучері дружині, бо вона постійно обпікалася плойкою через погіршення зору.

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Він зазначив, що його дружина "пишалася" зовнішністю, проте з віком їй стало все складніше доглядати за собою.

Власниця салону краси, яку звати Керрі Ханна, розповіла, що чоловіка навчили робити кучері та розповіли, як захистити шкіру від опіків. Крім цього, він попросив поради у працівників, як правильно наносити дружині туш.

Навчання дідуся / Фото People

Любов чоловіка до своєї дружини "зворушила" співробітників та учнів школи краси, що викликало у них сльози.

Він із любов'ю витягував із гаманця фотографії, показуючи всім свою дружину. Він хвалився тим, якою вона завжди була красивою і талановитою,

– пригадала Керрі Ханна.

"У травні йому виповнилося 80 років. Я думаю, що він дуже сміливий чоловік, адже прийшов в салон краси й попросив дати уроки з укладання волосся. Я не думаю, що це робить багато чоловіків", – додала Керрі Ханна.

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Згодом чоловік разом з дружиною відвідали школу краси, аби подякувати усім за допомогу.