Історія виникнення Дня захисту дітей: як вберегти малюка від насильства

День захисту дітей в Україн щороку відзначається 1 червня. Свято було засноване ще у 1998 році задля соціального захисту прав дитини.

Традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з’явилася у листопаді 1949 року завдяки ініціативі Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі. ООН підтримала ініціативу та виокремила спеціальну структуру щодо захисту прав та інтересів дітей – ЮНІСЕФ.

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Свято має на меті щороку привертатиме увагу до того, що дитина потребує опіки та підтримки дорослих. А також, що тільки завдяки правильному вихованню та донесенню до дитини інформації щодо її прав та обов’язків, суспільство зможе виховати свідомих дітей, які в майбутньому стануть свідомими дорослими.

Вперше відзначати Міжнародний день захисту дітей розпочали 1 червня 1950 року. Для дітей – це свято радощів та веселощів. Але головна місія свята – це закликати держави світу, батьків, вчителів, міжнародні, урядові та неурядові організації захищати права та свободи дітей.



День захисту дітей / Фото Webster United Methodist​

В Україні цей день відзначається із 1998 року. У 1991 році держава приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, згідно з якою кожна держава зобов’язана поважати та заохочувати право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля та відпочинок.

Найгостріша проблема, з якою може стикнутися дитина, – це насильство. Часом батьки відвертаються від неї. Сподіваються, що це ніколи не трапиться з їхньою дитиною, вважають, що правильно виховують її, а навколо лише добрі та справедливі люди.

Проте статистика демонструє, що від насильства може постраждати як дитина, яка має всі базові блага, так і діти із неблагополучних родин.

• Розмовляйте з дитиною

Дорослі, які постійно розмовляють з дитиною, переважно знають картину її життя – що відбувається в садочку, школі, хто є друзями, а хто ворогами. Дозволяйте багато говорити саме дитині, не розказуйте замість неї, лише запитуючи "так" чи "ні".

Якщо щоденна завантаженість дня не дозволяє приділяти час розмовам, особливо з дітьми старшого віку, скористайтеся сучасними цифровими можливостями – сімейний чат, листування в соціальних мережах. Контролювати кожен крок не варто, але знати, як проводить день дитина – обов’язок дорослих.

• Довіряйте дитині

Дитина повинна знати, що дорослі їй довіряють, і що вона може робити щодо них теж саме. Побудувати такі відносини можуть не слова, а дії. Наприклад, демонструйте не на словах, а на прикладах, що вмієте берегти таємниці, не будете скандалити через дрібниці, а просто вкажете, як було б зробити краще.



Довіряйте дитині / Фото Main Line Parent​

"Навіть якщо ви помітили обман дитини, не поспішайте її карати та засуджувати. Перш за все варто подумати над причинами обману, а вони завжди є. Наприклад, дитина боїться покарань, тому не говорить правду, чи їй соромно визнати свої помилки, або ж не хоче вас засмучувати. Розуміючи почуття дитини вам буде легше налагодити з нею довірчий контакт, заспокоїти та допомогти розкритися вам", – зазначила дитяча та сімейна психологиня Антоніна Оксанич.

• Не прикрашайте проблеми "бантиками"

Чесно розповідайте дітям щодо складних ситуацій, які можуть з ними трапитися. Дитина має відрізняти стандартну ситуацію від критичної та точно розуміти, що з нею трапилася проблема. Це стосується і проблеми насильства над дітьми.

Не вдягайте на дитину "рожеві окуляри". Не завжди нашкодити може незнайомець, а й людина із близького кола. Зазвичай такі люди входять в довіру і систематично "підготовлюють".

• Кордони тіла дитини

Говоріть з дитиною також і про сексуальне насильство. З дітьми старшого віку про проблему можна говорити прямо, розповідати на прикладах, обговорювати, чи можливо було її уникнути.

Діти молодшого віку чітко мають володіти інформацією про кордони тіла. Для цього використовуйте правило "Тут мене не торкайся": ніхто не має права торкатися дитини в тих місцях, що зазвичай закриті спідньою білизною.

• Шантаж дитини

Розповідайте дітям і про те, що її можуть почати шантажувати. Вона має знати те, що причиняє їй образу, і покривається словами "нікому не розповідай" потрібно негайно викрити – розповісти батькам, вчителям, дорослому, якому довіряють.

Дитина повинна знати, що дорослий допоможе припинити шантаж та підтримує. Поясніть, що, чим далі йде замовчування проблеми, тим глибше вона ранить.



Шантаж дитини / Фото Covenant Eyes

• Насильство через екран

Відсутність інформаційної гігієни – проблема не тільки України. Діти схильні не вирізняти контент та, як наслідок, можуть стати жертвами насильства через екран. Проводьте певний час в інтернеті разом, переглядайте спільно сайти покупок, качайте разом ігри, роздивляйтеся нові іграшки чи гаджети.

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• Будь-яку проблему можна вирішити

Цю фразу повторюйте дитині щодня, декілька раз на день, як мантру. Чим частіше дитина чутиме, що "будь-яку проблему можна вирішити", тим менша ймовірність, що вона знайде у своїй голові проблему, яку вирішити не можна.

Якщо проблема вже сталася, її потрібно прийняти, щонайшвидше повідомити дорослим про її існування, знайти рішення і забути про проблему. Це також варто промовляти дитині. Так вона знатиме не лише стандартну завчену фразу, а й чіткий алгоритм дії.