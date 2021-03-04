Де межа між коханням та дружбою: спільні та відмінні риси почуттів

У дружніх і романтичних відносинах багато спільного, тому іноді їх легко можна сплутати. Де межа між дружбою і коханням – читайте у матеріалі.

Сімейні психологи неодноразово підтверджували, якщо партнери сприймають одне одного як друзі, їх стосунки триватимуть набагато довше.

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Спільне між дружбою і коханням

Притягання. До іншої людини потяг необов'язково може бути романтичним, адже це властива ознака й для кращих друзів. Люди, які дружать вже багато років, в розлуці можуть відчувати ті ж почуття, що і закохані.

Близькість. Коли комусь відкриваємося, ділимося своїми мріями, думками, цілями й планами, – ця людина відповідно стає набагато ближчою. Якщо отримуємо таку ж відвертість у відповідь, виникає міцний зв'язок, заснована на довірі та розумінні.



Близькість / Фото LovePanky

Повага. Здорові дружні та романтичні стосунки мають бути побудовані на взаємній повазі.

Взаємна підтримка. Це основне завдання в обох типах стосунків. Вона допомагає розквітати, розвиватися, змінюватися та стійко переносити всі негаразди.

Задоволення. Насолоджуватися компанією одне одного, веселитися, сміятися та чекати нової зустрічі – це все ще не означає, що у вас роман. Проте це точно гарна ознака, що вам добре разом.

Чим відрізняється кохання від дружби

Загальні цілі. Плануванням спільного майбутнього займаються тільки романтичні пари. Друзі не прагнуть всі свої життєві цілі звести до спільного знаменника.

Час і увага. У романтичних стосунках партнери присвячують весь свій вільний час і увагу одне одному, чого не зустріти навіть в найміцнішій дружбі. Якщо один не хоче більше витрачати свої сили на партнера, це може означати близький кінець стосунків.



Приділення уваги / Фото LC Living

Взаємозалежність. Соціальний психолог Керіл Расбалт повідомила, що визначальним фактором романтичних стосунків можна вважати ступінь взаємозалежності партнерів. Звісно, друзі також можуть залежати одне від одного, проте життя закоханих міцно переплетені.

Позитивні ілюзії. У здорових відносинах партнери зачаровані одне одним. У них завищені очікування й уявлення про кохану людину, що часто не збігається з реальністю. Проте психологи Сандра Мюррей, Джон Холмс і Дейл Гріффін вважають, що це абсолютно нормально. Саме такі райдужні мрії й відрізняють любов від більш реалістичної дружби.

Вплив. Друзі також можуть мати вплив на прийняття певних рішень чи планів, проте кохана людина має більшу владу. Ми схильні робити своїх партнерів частиною свого самовідчуття, сприймати себе через призму своєї коханої людини. З друзями це неможливо.

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Зобов'язання. Саме рішення почати романтичні відносини віщує стабільність і показує свідомий вибір на користь роботи над створенням пари. Хоч більшість друзів можуть стати хорошими партнерами, саме рішення і бажання присвятити своє життя комусь одному визначає успіх романтичних стосунків.