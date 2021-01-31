Чому важливо припинити жертвувати собою заради дитини: 6 важливих причин

Цілком нормальна поведінка, якщо батьки прагнуть дати усе найкраще своїй дитині. При цьому вони можуть жертвувати власними прагненнями чи мріями, що є неправильно. Важливо пам'ятати про баланс в усьому.

Джерело: 4mamas

► Час для себе

У кожного має бути час на себе – 15 хвилин чи година. Не потрібно відмовлятися від власних інтересів чи справ. Можна попросити допомоги у чоловіка, бабусі чи няні.

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Цей час важливий для того, щоб "підзарядитися" та наповнитися позитивними емоціями. Варто не забувати, що ви ще й жінка, а не тільки мама.

► Діти подорослішають та покинуть гніздо

Жінки, які вбачали свій сенс життя у малюку, почуваються розгубленими, непотрібними в момент, коли дитина виростає та рушає власним шляхом. Саме тому важливо приділяти час власному розвитку, професійному зростанню та хобі.



Діти дорослішають / Фото Pinterest​

► Побути вдвох

Можливо, що когось це обурить, проте стосунки з чоловіком мають бути у пріоритеті. Ви повинні бути одним цілим та підтримувати одне одного. Ви маєте знаходити час, який можна провести тільки удвох.

► Не очікуйте надто багато

Ті, хто робить з дітей центр усього життя, часто мають занадто великі очікування від малечі. Щоб дорослі собі не уявляли, дитина піде власним шляхом. В цей момент батьки можуть відчути розпач, адже все не було так, як вони очікували. Не варто реалізувати свої нездійсненні мрії через дитину. Краще будьте путівником та підтримкою.



Будьте підтримкою / Фото Dreamstime​

► Жертвопринесення

Коли хтось з батьків жертвує власною кар'єрою, навчанням та розвитком задля дитини, потім стикається з докорами. В цей момент йдуть звинувачення саме до дитини: "Я заради тебе все облишила!". Таким чином, перекладаючи відповідальність на дитину за нездійснені бажання. Як результат — розчарування у собі й у дитині.

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► Реалізована мама

Мама, яка вміє ставити та досягати особисту мету, реалізує свої мрії, зростає професійно та духовно, — найкращий приклад для дитини. Не жертвуйте собою. Батьківство — одна з важливих сфер, проте не ставте її на п’єдестал свого життя.