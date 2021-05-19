Чому дітям так подобається ТікТок: 4 важливі фактори

Соціальні мережі неможливо повністю викреслити з життя дитини. Тому батькам важливо навчити її правильно ними користуватися. Проте чому дітям так сподобався ТікТок – читайте у матеріалі.

• Візуальний контакт

Дорослі соціальні мережі здаються дітям нудними, тому ТікТок для них цікавіший.

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Адже це нескінченний потік відеороликів, що тривають не більше, ніж 1 хвилина. Крім того, дитині здається, що більшість відео, які вона бачить, може повторити.

• Спосіб дружити

Діти сподіваються, якщо вони активно зніматимуть відео, то зможуть стати популярними, хоча б у своїй школі. З ними будуть знайомитися, їх усі знатимуть.

Це сучасний спосіб соціалізації й самовираження. Раніше для цього було достатньо зібратися у дворі, а зараз усе відбувається онлайн.

Сучасний спосіб соціалізації / Фото Parents & Kids

• Навчання

Після того, як ТікТок став популярним, туди прийшли люди, які були зацікавленні у навчанні. Навіть підлітки ведуть свої сторінки, де розповідають цікаві наукові факти.

• Гіперспоживання інформації

Часто батьки нервують, тому що дитина багато часу проводить у ТікТоке. Та чи у ньому справа? Якщо до цього ви не обмежували дитину у користуванні гаджетами, то зараз немає чого від нього очікувати.

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Або якщо батьки самі годинами переглядають Інстаграм чи Фейсбук, не вимагайте від дитини зворотного. Гіперспоживання інформації призводить до розладів сну та апетиту, втрачається інтерес до всього навкруги. А це швидкий спосіб до залежності.