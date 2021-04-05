Чому дитина відмовляється допомагати батькам: головна помилка під час виховання

Від природи діти хочуть допомагати. Якщо батьки будуть дозволяти їм це робити, то і в дорослому житті бажання збережеться. Чому так відбувається – читайте у матеріалі.

Психолог Гаррієт Рейнольд провела дослідження, в якому діти від 1,5 до 2,5 років повинні були взаємодіяти зі своїми батьками, що займалися хатніми справами.

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Згідно з умовами дослідження, батьки робили все повільно, допомагаючи дитині їм допомагати. Проте не просили цього. Як результат, всі 80 дітей добровільно виявили бажання допомагати.

Малюк за власної ініціативи прагне допомагати дорослим. Все, що потрібно від батьків, — не заважати та не знеохочувати.

Батьки і діти / Фото Meadow Montessori

Фелікс Варнера і Майкл Томаселло у результаті власного дослідження виявили, що винагорода, наприклад, переглянути мультик, за виконану хатню роботу зменшує подальшу допомогу. Тільки 53% дітей, які отримували винагороду, і надалі допомагають дорослим, у порівнянні з 89% дітей, яких не заохочували.

Це через те, що у дітей є внутрішня, а не зовнішня мотивація допомагати. Вони роблять це, бо хочуть бути корисними, а не тому, що очікують щось отримати у відповідь. Винагорода зводить нанівець внутрішню мотивацію.

Яка помилка батьків

Дорослі відмовляють дітям, які прагнуть допомогти, адже у нас бракує часу, а малюк робить усе повільно. Крім цього, вони постійно нервують, коли малюк робить щось "не так". Тим самим повідомляючи йому, що він нездатний допомогти.

Що потрібно змінити:

• Усвідомте, що повсякденні хатні справи — не тільки обов'язок дорослих. Батьки повинні частково відмовитися від контролю, що і як робити вдома.

• Зрозумійте, що спроби дитини допомогти, є щирими.

• Не вимагайте допомоги та не стимулюйте дитину подарунками. Це руйнує внутрішню мотивацію допомагати. Ваша вдячна посмішка і щире "дякую" — все, що потрібно дитині.

• Візьміть до уваги, що допомога є сприятливим шляхом розвитку. Через допомогу у хатніх справах дитина набуває цінні навички та почуття самоповаги, оскільки її повноваження у родині розширюються.

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• Підтримуйте ініціативу дитини. Не хвилюйтеся, якщо у неї щось вийде не ідеально. "Неідеально" зібрані речі роблять ідеальний внесок у розвиток дитини.